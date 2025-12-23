Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Эспаньол
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
5
:
Удинезе
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
4
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
0
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
4
:
Хетафе
0
П1
X
П2

Наир Тикнизян: «Зенит» предлагал 11,5 млн рублей в месяц, я попросил 13 — хотел посмотреть, вступят ли в переговоры. Мне было важно понимать, рассчитывают на меня или берут как «дыркозатыкателя&ra

Защитник «Црвены Звезды» Наир Тикнизян рассказал, почему не состоялся его переход в «Зенит».

Источник: Спортс"

— Ты уже говорил, что не просил у «Зенита» зарплату в 2 млн евро.

— Я таких вещей не стесняюсь. Думаю, если я сейчас озвучу цифры… Почему бы и нет? «Зенит» предлагал мне 11,5 [млн рублей в месяц], я попросил 13. Я ждал реакции от «Зенита». Хотел посмотреть, вступят ли они в переговоры, будут ли пытаться найти компромисс. Но когда они поставили четкие конкретные условия — так или никак, — я сказал «никак». На этом все закончилось.

— То есть, ты хочешь сказать, что разница в 1,5 миллиона убила сделку?

— Здесь дело не в деньгах. Если бы я хотел денег, то согласился бы на то предложение. Оно было в 2,5 раза больше, чем в «Локомотиве». Мне важно было понимать, будут ли на меня рассчитывать на футбольном поле или берут как «дыркозатыкателя», который будет сидеть под одним из лучших левых защитников, Дугласом Сантосом. Этой логикой я руководствовался, — сказал Тикнизян в интервью Нобелю Арустамяну.