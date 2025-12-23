Наир Тикнизян: «Зенит» предлагал 11,5 млн рублей в месяц, я попросил 13 — хотел посмотреть, вступят ли в переговоры. Мне было важно понимать, рассчитывают на меня или берут как «дыркозатыкателя&ra

— Ты уже говорил, что не просил у «Зенита» зарплату в 2 млн евро.
— Я таких вещей не стесняюсь. Думаю, если я сейчас озвучу цифры… Почему бы и нет? «Зенит» предлагал мне 11,5 [млн рублей в месяц], я попросил 13. Я ждал реакции от «Зенита». Хотел посмотреть, вступят ли они в переговоры, будут ли пытаться найти компромисс. Но когда они поставили четкие конкретные условия — так или никак, — я сказал «никак». На этом все закончилось.
— То есть, ты хочешь сказать, что разница в 1,5 миллиона убила сделку?
— Здесь дело не в деньгах. Если бы я хотел денег, то согласился бы на то предложение. Оно было в 2,5 раза больше, чем в «Локомотиве». Мне важно было понимать, будут ли на меня рассчитывать на футбольном поле или берут как «дыркозатыкателя», который будет сидеть под одним из лучших левых защитников, Дугласом Сантосом. Этой логикой я руководствовался, — сказал Тикнизян в интервью Нобелю Арустамяну.