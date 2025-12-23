Источник: в ФИФА тестируют новые технологии определения аута и офсайда

ФИФА также расширила возможности 3D-реконструкции в реальном времени, чтобы ускорить и сделать более понятными решения о положении «вне игры» с учетом линии обзора. Используются два виртуальных потока, доступных видеопомощнику арбитра (ВАР) и телезрителям.