Источник: в ФИФА тестируют новые технологии определения аута и офсайда

Международная федерация футбола (ФИФА) тестирует новую технологию, которая поможет определить, вышел ли мяч за пределы поля, как был забит гол, сообщает BBC.

Источник: Reuters

Инновация под названием Out of Bounds стала одной из серии технологий, опробованных в трех матчах Межконтинентального кубка в Катаре в декабре 2025 года.

ФИФА также расширила возможности 3D-реконструкции в реальном времени, чтобы ускорить и сделать более понятными решения о положении «вне игры» с учетом линии обзора. Используются два виртуальных потока, доступных видеопомощнику арбитра (ВАР) и телезрителям.

Новые технологии были разработаны ФИФА и компанией Hawk-Eye Innovations. Пока неясно, станут ли они доступны национальным лигам.