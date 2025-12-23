Источник: в ФИФА тестируют новые технологии определения аута и офсайда

Инновация под названием Out of Bounds стала одной из серии технологий, опробованных в трех матчах Межконтинентального кубка в Катаре в декабре 2025 года.
ФИФА также расширила возможности 3D-реконструкции в реальном времени, чтобы ускорить и сделать более понятными решения о положении «вне игры» с учетом линии обзора. Используются два виртуальных потока, доступных видеопомощнику арбитра (ВАР) и телезрителям.
Новые технологии были разработаны ФИФА и компанией Hawk-Eye Innovations. Пока неясно, станут ли они доступны национальным лигам.