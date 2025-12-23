Ричмонд
Представитель «Ростова»: долг клуба не более 2 млрд рублей, зимние сборы оплачены на 50%, зарплата основе закрыта по октябрь (Иван Карпов)

Долг «Ростова» составляет не более 2 млрд рублей (кассовый разрыв — 600−700 млн), сообщает инсайдер Иван Карпов со ссылкой на представителя донского клуба.

Источник: Спортс"

По данным источника, зимние сборы «Ростова» оплачены на 50%, зарплата игроков основы закрыта по октябрь, новый контракт с тренером Джонатаном Альбой подписан.

Ранее Карпов сообщал, что долг «Ростова» составляет 4−5 млрд рублей.