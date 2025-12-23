«Спартак» может лишиться лидера из-за Станковича, ЦСКА нашел замену Дивееву. Трансферные слухи дня

В России
Бителло может покинуть «Динамо»
«Крузейро» начал работу над трансфером полузащитника «Динамо» Бителло. Как сообщает Goal.com, в переезде 25-летнего игрока лично заинтересован главный тренер бразильского клуба Тите. Одновременно с этим «Крузейро» пытается договориться о покупке защитника Витао из «Интернасьонала».
По информации «СЭ», в новом контракте Бителло с москвичами, который был подписан в сентябре и рассчитан до 2031 года, прописана сумма отступных для иностранных покупателей в размере 18 миллионов евро. Однако эта опция начнет действовать только следующим летом. В предстоящее зимнее окно выкупить бразильца по фиксированной цене не получится.
«Спартаку» и ЦСКА не интересен полузащитник «Рубина»
Слухи о возможном переходе армянско-нигерийского футболиста Угочукву Иву в один из московских топ-клубов не подтверждаются. Несмотря на более ранние сообщения СМИ о заинтересованности «Спартака» и ЦСКА в 26-летнем игроке «Рубина», инсайдер Иван Карпов назвал эту информацию недостоверной.
По его словам, ни один из этих клубов не ведет работу по трансферу хавбека. В текущем сезоне Иву отыграл за казанцев 14 встреч, в которых отметился тремя голевыми передачами.
ЦСКА ищет замену Дивееву в Южной Америке
Армейцы ведут активные поиски центрального защитника, способного заменить Дивеева, если тот перейдет в «Зенит». В числе приоритетных кандидатов называют 24-летнего Густаво Мартинса из «Гремио». Переговоры находятся в начальной стадии, но ЦСКА намерен закрыть сделку с новым защитником до начала первых зимних сборов.
В прошлом году уже сообщалось об интересе ЦСКА к игроку. Вероятность трансфера повышает то, что Мартинс — клиент агентства «Бертолуччи Спортс», которое также представляет интересы Алеррандро, Энрике Кармо и Матеуса Алвеса, выступающих за ЦСКА.
Кроме того, появилась информация, что ЦСКА интересуется защитником Диого Лейте, который выступает за «Унион Берлин». Но представитель футболиста заявил, что Лейте не хочет ехать в Россию и планирует остаться в топовых европейских чемпионатах.
Монтес не планирует покидать «Локомотив»
Агент защитника Сесара Монтеса Гелу Родригес прокомментировал информацию о возможном расставании мексиканца с «железнодорожниками». Он подчеркнул, что игрок доволен своим положением в России и не рассматривает варианты с отъездом.
Родригес отметил, что слухи о предложениях из Южной Америки не имеют под собой почвы — ни в клуб, ни представителям игрока никто не обращался. В текущем сезоне на счету 28-летнего защитника 19 матчей и один забитый мяч.
Джикия готов рассмотреть предложения из России
Представитель Георгия Джикии Владимир Кузьмичев рассказал о будущем защитника «Антальяспора». На данный момент 32-летний экс-капитан «Спартака» полностью адаптирован к жизни в Турции и стабильно получает игровую практику.
Несмотря на это, сторона игрока не исключает возвращения в РПЛ. Кузьмичев заявил, что если поступит предложение от серьезного российского клуба, оно будет изучено. Однако на сегодняшний день конкретных запросов от команд из России не поступало.
Бразильские клубы претендуют на защитника ЦСКА
Центральный защитник армейцев Жоао Виктор попал в сферу интересов сразу нескольких команд на родине. Как сообщает Palco De Esporte, на футболиста претендуют «Сантос», «Гремио», «Баия», «Крузейро» и «Атлетико Паранаэнсе».
Виктор перешел в ЦСКА из «Васко да Гама» в августе этого года за 4,5 миллиона евро. В первой части сезона защитник провел 14 матчей, но пока не отметился результативными действиями.
Валерий Газзаев может вернуться в «Динамо»
Легендарный тренер Валерий Газзаев имеет шансы вернуться в московское «Динамо». Однако, по информации инсайдера Ивана Карпова, 71-летний специалист рассматривается не на тренерскую должность, а на пост генерального директора или главы совета директоров.
Инициатива исходит от консультативного совета клуба. При этом в окружении руководства «Динамо» отмечают, что на данных позициях сейчас работают Павел Пивоваров и Дмитрий Ивлев, поэтому информация о назначении Газзаева пока официально не подтверждается.
Капитан «Зенита-2» уходит в «Пари НН»
21-летний полузащитник Кирилл Столбов покидает систему петербургского клуба. Капитан дубля «Зенита» отправляется на сборы с командой Виктора Шпилевского. Речь идет не о временном соглашении, а о полноценном переходе в «Пари НН».
Столбов провел сильный сезон во Второй лиге, набрав 14 очков по системе гол+пас и получив вызов в молодежную сборную. Из-за высокой конкуренции в основе «Зенита» футболист принял решение продолжить карьеру в Нижнем Новгороде.
В мире
«Манчестер Юнайтед» экстренно ищет замену Бруну Фернандешу
Травма капитана манкунианцев в матче против «Астон Виллы» заставила Рубена Аморима пересмотреть зимние планы. Как сообщает Sky Sports, клуб рассматривает аренду Конора Галлахера из «Атлетико» или покупку Алекса Скотта из «Борнмута». Также в списке интересов «Юнайтед» значится Рубен Невеш, который готов вернуться в Англию из Саудовской Аравии уже в январе.
Станковичу интересны футболисты «Спартака»
Деян Станкович официально стал тренером сербской «Црвены Звезды». Общаясь с местными журналистами, он признался, что очень хотел бы пригласить в «Црвену» полузащитника «Спартака» Маркиньоса, с которым до этого также работал в «Ференцвароше». Станкович отметил, что помог бразильцу выйти на новый спортивный уровень, поэтому хочет видеть его в команде.
Однако Станкович подтвердил, что «Црвене» будет трудно потянуть финансовые запросы Маркиньоса. Это же касается Угальде и Барко: Станкович признался, что хотел бы привезти этих игроков в Сербию, но «Црвене» это не по силам.
«Лион» забирает Эндрика у «Реала»
Нападающий мадридского «Реала» Эндрик проведет остаток сезона в чемпионате Франции. По данным L"Equipe, «Лион» согласовал аренду 19-летнего бразильца до июня. Соглашение не предусматривает права выкупа.
«Лион» заплатит за эту сделку 1 миллион евро и покроет половину зарплаты футболиста. Подписание бумаг намечено на ближайшие два дня. Ожидается, что новичок приедет в расположение французского клуба 29 декабря. При этом из-за правил регистрации Эндрик может пропустить первый матч после паузы против «Монако», если лиге не удастся найти юридическую лазейку.