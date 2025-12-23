«Спартак» может лишиться лидера из-за Станковича, ЦСКА нашел замену Дивееву. Трансферные слухи дня

По информации «СЭ», в новом контракте Бителло с москвичами, который был подписан в сентябре и рассчитан до 2031 года, прописана сумма отступных для иностранных покупателей в размере 18 миллионов евро. Однако эта опция начнет действовать только следующим летом. В предстоящее зимнее окно выкупить бразильца по фиксированной цене не получится.