Талалаев об арбитрах: «После игры приношу извинения, если чем-то мешал. За каждым моим удалением или предупреждением стоят судейские ошибки»

Более того, я очень сильно уменьшил свое общение с арбитрами и попытки повлиять на них. Как правило, это идет только после ряда ошибок. И вообще за каждым моим удалением или предупреждением от арбитра стоят судейские ошибки. Уверен в этом и готов отвечать за это.