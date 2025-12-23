Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Эспаньол
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
5
:
Удинезе
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
4
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
0
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
4
:
Хетафе
0
П1
X
П2

Талалаев об арбитрах: «После игры приношу извинения, если чем-то мешал. За каждым моим удалением или предупреждением стоят судейские ошибки»

Тренер «Балтики» Андрей Талалаев рассказал о своем отношении к арбитрам.

Источник: Спортс"

— Часто ли после матча или позже извиняетесь перед судьями?

— Да. Практически после каждой игры приношу извинения, если чем-то мешал арбитрам. Поскольку знаю, что воздействие тренера мешает концентрироваться на моменте.

Более того, я очень сильно уменьшил свое общение с арбитрами и попытки повлиять на них. Как правило, это идет только после ряда ошибок. И вообще за каждым моим удалением или предупреждением от арбитра стоят судейские ошибки. Уверен в этом и готов отвечать за это.

— Ваш сын, тоже уже один раз дисквалифицированный за четыре желтые карточки, оттянул у вас определенное количество наказаний?

— Безусловно. И Андрей Андреевич, и старший тренер Юрий Нагайцев, а если речь о контрольных встречах на сборах, то и Сергей Рыжиков, в ходе управления матчами берут на себя большую долю противостояния с тренерскими штабами соперников и коррекцию ошибок судей, — сказал Талалаев.

Узнать больше по теме
Биография Андрея Талалаева: карьера и личная жизнь футбольного тренера
Андрей Талалаев в настоящее время переживает невероятную волну популярности. Тренер, то и дело курсировавший между аутсайдерами РПЛ, ФНЛ и телевидением, в этом году построил крепкую команду в Калининграде. «Балтика» всё ещё идёт в группе лидеров чемпионата и не собирается останавливаться. Такого в биографии русского Раньери прежде не случалось.
Читать дальше