ФИФА протестировала новую технологию определения аута

На турнире в Катаре также применялась электронная система отслеживания игроков: при помощи 16 камер, установленных под крышей стадиона, судьи получали в режиме реального времени оповещения об офсайде на основе 29 точек данных по каждому игроку, регистрируемых 50 раз в секунду, а также точное местоположение мяча. Официальные мячи для матчей были оснащены датчиком, отслеживающим его местоположение 500 раз в секунду, что помогало VAR определять контакт игрока с мячом и точный момент удара.