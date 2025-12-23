Ричмонд
ФИФА протестировала новую технологию определения аута

ФИФА протестировала новую технологию определения аута в Межконтинентальном кубке.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) провела офлайн-тестирование новой технологии определения аута в финале Межконтинентального кубка, сообщается на сайте организации.

В финальном матче турнира был отменен гол футболиста французского «Пари Сен-Жермен» Фабиана Руиса в ворота бразильского «Фламенго» по причине того, что мяч покинул пределы поля.

«Инцидент в первом тайме финала Межконтинентального кубка FIFA, когда мяч покинул поле до того, как был забит гол, стал хорошим примером того, как подобные новые технологии могут быть использованы в будущем», — отмечают в ФИФА.

На турнире в Катаре также применялась электронная система отслеживания игроков: при помощи 16 камер, установленных под крышей стадиона, судьи получали в режиме реального времени оповещения об офсайде на основе 29 точек данных по каждому игроку, регистрируемых 50 раз в секунду, а также точное местоположение мяча. Официальные мячи для матчей были оснащены датчиком, отслеживающим его местоположение 500 раз в секунду, что помогало VAR определять контакт игрока с мячом и точный момент удара.

Также была испытана усовершенствованная полуавтоматическая технология определения положения вне игры (SAOT), ранее протестированная на клубном чемпионате мира по футболу.