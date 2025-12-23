Сестра Месси попала в аварию в Майами, получив перелом двух позвонков. Ей стало плохо во время вождения, из-за чего она врезалась в стену

Женщина получила различные травмы, включая ожоги и два перелома позвонков.
Журналист Анхеля де Брито сообщил, что родственнице футболиста стало плохо во время вождения, из-за чего она врезалась в стену.
«У меня есть информация, которую я проверил: сестра Месси попала в аварию. С ней все в порядке. Ее жизни ничего не угрожает. Она получила очень серьезный ожог запястья. У нее два сломанных позвонка, перелом пятки и перелом запястья», — сказал журналист.
Сообщается, что у сестры Месси была запланирована свадьба на 3 января 2026 года в Росарио.