Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
5
:
Удинезе
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
4
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
0
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
4
:
Хетафе
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Эспаньол
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2

Сестра Месси попала в аварию в Майами, получив перелом двух позвонков. Ей стало плохо во время вождения, из-за чего она врезалась в стену

32-летняя Мария Соль Месси, сестра нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси, получила травмы в результате аварии в Майами.

Источник: Спортс"

Женщина получила различные травмы, включая ожоги и два перелома позвонков.

Журналист Анхеля де Брито сообщил, что родственнице футболиста стало плохо во время вождения, из-за чего она врезалась в стену.

«У меня есть информация, которую я проверил: сестра Месси попала в аварию. С ней все в порядке. Ее жизни ничего не угрожает. Она получила очень серьезный ожог запястья. У нее два сломанных позвонка, перелом пятки и перелом запястья», — сказал журналист.

Сообщается, что у сестры Месси была запланирована свадьба на 3 января 2026 года в Росарио.