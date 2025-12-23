Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
5
:
Удинезе
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
4
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
0
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
4
:
Хетафе
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Эспаньол
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2

Роналду приобрел две виллы на острове в Красном море. На курорт можно добраться только на катере или гидросамолете

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду и его невеста Джорджина Родригес приобрели две виллы на острове в Красном море.

Источник: Спортс"

На курорт Нуджума, расположенный почти в 26 километрах от материка, можно добраться только на катере или гидросамолете.

"Красное море — поистине удивительное место.

С момента нашего первого визита мы с Джорджиной почувствовали связь с островом и его природной красотой — это место, где мы чувствуем себя в мире и покое.

Теперь, когда у нас здесь есть дом, мы можем наслаждаться временем, проведенным с семьей, в полной приватности и спокойствии в любое время", — сказал Криштиану Роналду.

Фото: Red Sea Global.