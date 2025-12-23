Роналду приобрел две виллы на острове в Красном море. На курорт можно добраться только на катере или гидросамолете

На курорт Нуджума, расположенный почти в 26 километрах от материка, можно добраться только на катере или гидросамолете.
"Красное море — поистине удивительное место.
С момента нашего первого визита мы с Джорджиной почувствовали связь с островом и его природной красотой — это место, где мы чувствуем себя в мире и покое.
Теперь, когда у нас здесь есть дом, мы можем наслаждаться временем, проведенным с семьей, в полной приватности и спокойствии в любое время", — сказал Криштиану Роналду.
Фото: Red Sea Global.