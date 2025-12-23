Кафанов — главный кандидат на пост тренера «Рубина». Договориться с Артигой не получилось (Иван Карпов)

По информации инсайдера Ивана Карпова, несколько дней назад Кафанов приезжал в Казань на собеседование — на данный момент 65-летний специалист считается главным претендентом на пост главного тренера команды.
Отмечается, что «Рубин» не смог договориться с Франком Артигой из-за его обязательств по контракту с нынешним клубом — ангольским «Петру Атлетику».
По итогам осенней части сезона «Рубин» занимает 7-е место в таблице Мир РПЛ, набрав 23 очка за 18 туров. Сообщалось, что казанцы решили уволить Рашида Рахимова.