Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
5
:
Удинезе
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
4
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
0
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
4
:
Хетафе
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Эспаньол
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2

«Васко» не продал Райана «Зениту» за 31+4 млн евро и запросил 50 млн. Петербуржцы сделают еще одно предложение по вингеру (Вене Касагранде)

«Зенит» сделал новое предложение о трансфере Райана из «Васко да Гама».

По информации журналиста Вене Касагранде, петербургский клуб предложил 31 миллион евро в качестве фиксированной суммы за трансфер 19-летнего вингера — эту сумму планировалось выплатить в четыре транша. Кроме того, предложение включало в себя бонусы на общую сумму 4 млн евро, которые зависели бы от результатов команды и успехов игрока. Так, в случае чемпионства «Зенит» должен был бы выплатить 500 тысяч евро, а при победе в Кубке России — 250 тысяч.

Бразильцы ответили отказом и запросили 50 миллионов евро. Ожидается, что сине-бело-голубые сделают еще одно встречное предложение.

Ранее сообщалось, что «Васко да Гама» не отпустил игрока за 30 млн евро.

Райан выступает за «Васко» с лета 2023 года. Он провел 97 матчей во всех турнирах, забил 23 гола и сделал 2 ассиста.