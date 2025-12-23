«Васко» не продал Райана «Зениту» за 31+4 млн евро и запросил 50 млн. Петербуржцы сделают еще одно предложение по вингеру (Вене Касагранде)

По информации журналиста Вене Касагранде, петербургский клуб предложил 31 миллион евро в качестве фиксированной суммы за трансфер 19-летнего вингера — эту сумму планировалось выплатить в четыре транша. Кроме того, предложение включало в себя бонусы на общую сумму 4 млн евро, которые зависели бы от результатов команды и успехов игрока. Так, в случае чемпионства «Зенит» должен был бы выплатить 500 тысяч евро, а при победе в Кубке России — 250 тысяч.