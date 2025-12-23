Гол Бензема принес «Аль-Иттихаду» победу над «Насафом» — 1:0. Клуб из Джидды идет шестым в азиатской ЛЧ

После шести туров азиатской Лиги чемпионов «Аль-Иттихад» с девятью очками идет шестым в таблице и может гарантировать попадание в плей-офф уже в следующем туре, «Насаф» замыкает таблицу с нулем баллов и потерял шансы на проход в следующий этап.