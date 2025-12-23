Ричмонд
Гол Бензема принес «Аль-Иттихаду» победу над «Насафом» — 1:0. Клуб из Джидды идет шестым в азиатской ЛЧ

Спортс«» показал матч совместно с ТВ Старт, комментировали Виталий Ошовский и Башар Саед Ахмад. На 57-й минуте Карим Бензема открыл счет в матче, этот гол стал победным.

Источник: Спортс"

Бензема отличился в четвертом матче подряд, до этого француз забил три мяча «Аль-Шабабу» (4:1), два — «Аль-Духайлю» (2:4) и один — «Аль-Рияду» (2:1).

После шести туров азиатской Лиги чемпионов «Аль-Иттихад» с девятью очками идет шестым в таблице и может гарантировать попадание в плей-офф уже в следующем туре, «Насаф» замыкает таблицу с нулем баллов и потерял шансы на проход в следующий этап.

Следующий тур соревнования пройдет в 2026 году: «Аль-Иттихад» 10 февраля примет «Аль-Гарафу», «Насаф» за день до этого сыграет дома с «Аль-Шортой».