Гол Бензема принес «Аль-Иттихаду» победу над «Насафом» — 1:0. Клуб из Джидды идет шестым в азиатской ЛЧ

Бензема отличился в четвертом матче подряд, до этого француз забил три мяча «Аль-Шабабу» (4:1), два — «Аль-Духайлю» (2:4) и один — «Аль-Рияду» (2:1).
После шести туров азиатской Лиги чемпионов «Аль-Иттихад» с девятью очками идет шестым в таблице и может гарантировать попадание в плей-офф уже в следующем туре, «Насаф» замыкает таблицу с нулем баллов и потерял шансы на проход в следующий этап.
Следующий тур соревнования пройдет в 2026 году: «Аль-Иттихад» 10 февраля примет «Аль-Гарафу», «Насаф» за день до этого сыграет дома с «Аль-Шортой».