Экс-защитник «Дармштадта» Хертнер погиб, упав с 70-метровой высоты на глазах у жены — на горнолыжном курорте в Черногории столкнулись два сиденья подъемника

Инцидент произошел на горнолыжном курорте Савин Кук на севере Черногории, где Хертнер отдыхал вместе со своей женой. Согласно первоначальным выводам, одно из двухместных сидений кресельного подъемника отсоединилось от троса, заскользило назад и врезалось в сиденье позади него, из-за чего футболист упал с 70-метровый высоты на глазах у своей супруги. Он скончался на месте происшествия. Его жена на некоторое время застряла на подъемники, после чего ее спасли экстренные службы. Она сломала ногу.