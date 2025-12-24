Ричмонд
Экс-защитник «Дармштадта» Хертнер погиб, упав с 70-метровой высоты на глазах у жены — на горнолыжном курорте в Черногории столкнулись два сиденья подъемника

Футболист Себастьян Хертнер погиб на горнолыжном курорте в результате несчастного случая.

Источник: Спортс"

Инцидент произошел на горнолыжном курорте Савин Кук на севере Черногории, где Хертнер отдыхал вместе со своей женой. Согласно первоначальным выводам, одно из двухместных сидений кресельного подъемника отсоединилось от троса, заскользило назад и врезалось в сиденье позади него, из-за чего футболист упал с 70-метровый высоты на глазах у своей супруги. Он скончался на месте происшествия. Его жена на некоторое время застряла на подъемники, после чего ее спасли экстренные службы. Она сломала ногу.

Себастьян Хертнер выступал на позиции защитника за такие клубы, как «Штутгарт-2», «Шальке-2», «Мюнхен-1860», «Эрцгебирге» и «Дармштадт».