Мартинес о Роналду: «Криштиану остается в сборной Португалии благодаря максимальным требованиям к себе. Его стремление быть лучшим заразительно»

— О Криштиану Роналду всегда много говорят. Почему, несмотря на то, что ему вот-вот исполнится 41 год, он по-прежнему является бесспорным игроком основы сборной Португалии?
— Благодаря своему отношению к делу. Три основные вещи, которые мы постоянно анализируем — талант, опыт и подход, который он может привнести в сборную.
Именно то, что он предъявляет к себе максимальные требования, чтобы помогать команде, позволяет капитану сборной оставаться в составе. Его стремление быть лучшим заразительно. 25 голов в 30 матчах в качестве нападающего показывают, что его действия на поле приносят сборной большую пользу, — сказал Мартинес.