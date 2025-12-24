Ричмонд
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
5
:
Удинезе
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
4
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
0
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
4
:
Хетафе
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Эспаньол
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2

Мартинес о Роналду: «Криштиану остается в сборной Португалии благодаря максимальным требованиям к себе. Его стремление быть лучшим заразительно»

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес объяснил, за счет чего Криштиану Роналду остается важным игроком команды.

— О Криштиану Роналду всегда много говорят. Почему, несмотря на то, что ему вот-вот исполнится 41 год, он по-прежнему является бесспорным игроком основы сборной Португалии?

— Благодаря своему отношению к делу. Три основные вещи, которые мы постоянно анализируем — талант, опыт и подход, который он может привнести в сборную.

Именно то, что он предъявляет к себе максимальные требования, чтобы помогать команде, позволяет капитану сборной оставаться в составе. Его стремление быть лучшим заразительно. 25 голов в 30 матчах в качестве нападающего показывают, что его действия на поле приносят сборной большую пользу, — сказал Мартинес.