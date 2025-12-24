Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
5
:
Удинезе
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
4
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
0
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
4
:
Хетафе
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Эспаньол
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2

«МЮ» надеется, что Бруну восстановится к дерби с «Ман Сити». У хавбека повреждение мягких тканей

«Манчестер Юнайтед» надеется, что Бруну Фернандеш сможет принять участие в дерби с «Манчестер Сити».

Источник: Спортс"

Капитан команды получил повреждение мягких тканей в 1-м тайме матча 17-го тура АПЛ против «Астон Виллы» (1:2). Сообщалось, что Бруну может пропустить около месяца.

В «Юнайтед» надеются, что португалец сможет восстановиться к матчу с «Манчестер Сити», который состоится 17 января. Это будет означать, что Фернандеш пропустит всего 5 игр — против «Ньюкасла», «Вулверхэмптона», «Лидса», «Бернли» и «Брайтона».

В текущем сезоне АПЛ 31-летний футболист провел 17 матчей, отличившись 5 голами и 2 ассистами. Его статистика — здесь.