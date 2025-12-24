«МЮ» надеется, что Бруну восстановится к дерби с «Ман Сити». У хавбека повреждение мягких тканей

Капитан команды получил повреждение мягких тканей в 1-м тайме матча 17-го тура АПЛ против «Астон Виллы» (1:2). Сообщалось, что Бруну может пропустить около месяца.
В «Юнайтед» надеются, что португалец сможет восстановиться к матчу с «Манчестер Сити», который состоится 17 января. Это будет означать, что Фернандеш пропустит всего 5 игр — против «Ньюкасла», «Вулверхэмптона», «Лидса», «Бернли» и «Брайтона».
В текущем сезоне АПЛ 31-летний футболист провел 17 матчей, отличившись 5 голами и 2 ассистами. Его статистика — здесь.