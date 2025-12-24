Гол Бензема принес «Аль-Иттихаду» победу в матче азиатской ЛЧ

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Саудовский футбольный клуб «Аль-Иттихад» дома обыграл «Насаф» из Узбекистана в матче шестого тура группового этапа азиатской Лиги чемпионов.
Встреча прошла в Джидде и завершилась со счетом 1:0. На 57-й минуте отличился Карим Бензема (57-я минута).
«Аль-Иттихад» (9 очков) занимает шестое место в турнирной таблице Запада. «Насаф», проигравший все шесть матчей, располагается на последней 12-й строчке.
В седьмом туре «Аль-Иттихад» примет «Аль-Гарафу» из Катара 10 февраля, а «Насаф» днем ранее дома сыграет с иракской «Аль-Шортой».