Гол Бензема принес «Аль-Иттихаду» победу в матче азиатской ЛЧ

Гол Бензема принес «Аль-Иттихаду» победу над «Насафом» в матче азиатской ЛЧ.

Источник: Reuters

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Саудовский футбольный клуб «Аль-Иттихад» дома обыграл «Насаф» из Узбекистана в матче шестого тура группового этапа азиатской Лиги чемпионов.

Встреча прошла в Джидде и завершилась со счетом 1:0. На 57-й минуте отличился Карим Бензема (57-я минута).

«Аль-Иттихад» (9 очков) занимает шестое место в турнирной таблице Запада. «Насаф», проигравший все шесть матчей, располагается на последней 12-й строчке.

В седьмом туре «Аль-Иттихад» примет «Аль-Гарафу» из Катара 10 февраля, а «Насаф» днем ранее дома сыграет с иракской «Аль-Шортой».