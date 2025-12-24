Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
5
:
Удинезе
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
4
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
0
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
4
:
Хетафе
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Эспаньол
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2

Финансовые запросы Гехи слишком высоки для «Барсы». Клуб не контактирует с защитником «Кристал Пэлас» несколько недель

«Барселону» не устраивают финансовые запросы Марка Гехи.

Источник: Спортс"

Ранее сообщалось, что каталонский клуб рассматривает возможность подписания защитника, чей контракт с «Кристал Пэлас» истекает в конце этого сезона. По информации Mundo Deportivo, представители «блауграны» встречались с агентами Гехи, но выяснилось, что взгляды сторон на финансовую сторону сотрудничества сильно отличаются.

Диалог между «Барсой» и стороной игрока стал менее активным. Контактов не было уже несколько недель.

Интерес к Гехи также проявляют «Бавария» и «Ливерпуль». Статистику 25-летнего футболиста можно найти здесь.