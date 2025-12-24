Финансовые запросы Гехи слишком высоки для «Барсы». Клуб не контактирует с защитником «Кристал Пэлас» несколько недель

Ранее сообщалось, что каталонский клуб рассматривает возможность подписания защитника, чей контракт с «Кристал Пэлас» истекает в конце этого сезона. По информации Mundo Deportivo, представители «блауграны» встречались с агентами Гехи, но выяснилось, что взгляды сторон на финансовую сторону сотрудничества сильно отличаются.
Диалог между «Барсой» и стороной игрока стал менее активным. Контактов не было уже несколько недель.
Интерес к Гехи также проявляют «Бавария» и «Ливерпуль». Статистику 25-летнего футболиста можно найти здесь.