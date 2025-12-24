Маркус Рэшфорд: «Барса» — величайший клуб, созданный, чтобы выигрывать трофеи. Все, чего я хочу — остаться здесь, меня хорошо приняли"

— Расскажи о первых месяцах в «Барсе». Как ты адаптировался в клубе, в городе, в раздевалке?
— Я прекрасно адаптируюсь к клубу и городу. Как только я приехал, я почувствовал, что меня приняли очень хорошо. Я здесь для того, чтобы помочь команде выиграть трофеи, прошлый сезон был фантастическим, но в жизни все происходит очень быстро, все меняется, и наша цель — повторить успех. Я полностью сосредоточен на этом. С тренерским штабом и партнерами все прекрасно, я не могу жаловаться.
— Ваша главная цель — добиться того, чтобы клуб активировал опцию выкупа?
— Конечно, все, чего я хочу, — это остаться в «Барсе». Это конечная цель, но это не причина, по которой я усердно тренируюсь и стараюсь изо всех сил. Цель — побеждать. «Барса» — величайший клуб, созданный, чтобы выигрывать трофеи, — сказал Рэшфорд.