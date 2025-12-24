Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
5
:
Удинезе
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
4
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
0
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
4
:
Хетафе
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Эспаньол
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2

Рейндерс о Холанде: «Ему не нужно часто касаться мяча, он ждет подходящего момента — и бац, мяч уже в воротах. Эрлинг — феномен, под давлением он играет даже лучше, чем на тренировка

Полузащитник «Манчестер Сити» Тиджани Рейндерс высказался о результативности Эрлинга Холанда.

Источник: Спортс"

"Это ненормально. Со стороны трудно поверить в то, чего достигает Холанд, но вблизи это просто поразительно. На тренировках ты видишь, с какой легкостью он забивает голы, а потом думаешь: в матчах это будет немного сложнее. Но нет, под давлением он играет еще лучше.

Холанд — феномен, он всегда сохраняет хладнокровие перед воротами. Он не из тех нападающих, которым нужно часто касаться мяча во время матча. Он ждет подходящего момента, и вот он уже там, в штрафной площади. И бац, мяч уже в воротах. Его статистика просто нереальна", — сказал Рейндерс.