Рейндерс о Холанде: «Ему не нужно часто касаться мяча, он ждет подходящего момента — и бац, мяч уже в воротах. Эрлинг — феномен, под давлением он играет даже лучше, чем на тренировка

"Это ненормально. Со стороны трудно поверить в то, чего достигает Холанд, но вблизи это просто поразительно. На тренировках ты видишь, с какой легкостью он забивает голы, а потом думаешь: в матчах это будет немного сложнее. Но нет, под давлением он играет еще лучше.
Холанд — феномен, он всегда сохраняет хладнокровие перед воротами. Он не из тех нападающих, которым нужно часто касаться мяча во время матча. Он ждет подходящего момента, и вот он уже там, в штрафной площади. И бац, мяч уже в воротах. Его статистика просто нереальна", — сказал Рейндерс.