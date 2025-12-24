Ричмонд
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
5
:
Удинезе
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
4
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
0
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
4
:
Хетафе
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Эспаньол
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2

Холанд опубликовал селфи с Сульшером: «Знание!»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд встретился с Оле-Гуннаром Сульшером.

Норвежский футболист опубликовал в соцсети совместное фото с бывшим главным тренером «Манчестер Юнайтед». Холанд играл под руководством Сульшера в «Мольде».

«Знание!» — написал форвард.

Фото: инстаграм Эрлинга Холанда.