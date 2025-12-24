Педри предпочел новый формат ЛЧ прошлому: «На первом этапе стало больше матчей между отличными командами»

— Лига чемпионов. Тебе нравится новый формат?
— Я бы не смог со стопроцентной уверенностью сказать, какой из форматов мне нравится больше — этот или предыдущий. Если мне придется выбирать, я остановлюсь на новом: на первом этапе стало больше матчей между отличными командами.
— Каких соперников ты считаешь самыми сильными?
— «ПСЖ», который является действующим чемпионом. «Арсенал» тоже очень сильная команда. И «Сити», и «Мадрид» я бы всегда ставил в число претендентов. Команда, которую я считаю сильной и которая меня очень удивила, — это лиссабонский «Спортинг» моего друга Тринкау. Они играют в хороший футбол, — сказал Педри.