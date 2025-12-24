Рэшфорд о предоставлении питания школьникам: «Пандемия была очень трудным временем, и я хотел, чтобы у их семей стало на одну проблему меньше. Чувствую, что могу и должен помогать»

— Да, это еще одна инициатива, питание для школ. Когда я был маленьким, я был одним из тех ребят, которым требовалась помощь с питанием в школьной столовой, поэтому я прекрасно понимаю трудности и то, что бывают и более сложные периоды, например, сейчас, на Рождество. И я хочу, чтобы у мальчиков и девочек в школе была такая же еда, как и дома. Я хотел создать что-нибудь, чтобы поддерживать этот баланс в питании не только в школе, но и на каникулах и в любое время года.