Рэшфорд о предоставлении питания школьникам: «Пандемия была очень трудным временем, и я хотел, чтобы у их семей стало на одну проблему меньше. Чувствую, что могу и должен помогать»

— Как и почему ты начал сотрудничать в благотворительных проектах, Маркус?
— Большинство из них началось, когда мне было 18 или 19 лет. Я решил заняться этим делом. Моя мама уже занималась этим, и мы хотели, чтобы эти инициативы развивались. Она всегда старалась помогать бездомным и приносить им что-нибудь, особенно на Рождество. Еду, одежду. Она ходила по улицам Манчестера и раздавала коробки со всевозможными предметами первой необходимости тем, кто в них нуждался.
— Ты взял пример со своей матери?
— С 18 лет, имея свое положение, я решил участвовать во всем этом. Мы стараемся расширять это направление и не только работать возле Манчестера, но и в других местах Великобритании. Мы начали сотрудничать с большим количеством людей и организаций, чтобы охватить как можно больше мест и нуждающихся людей.
— Ты также сотрудничаешь со школьными столовыми.
— Да, это еще одна инициатива, питание для школ. Когда я был маленьким, я был одним из тех ребят, которым требовалась помощь с питанием в школьной столовой, поэтому я прекрасно понимаю трудности и то, что бывают и более сложные периоды, например, сейчас, на Рождество. И я хочу, чтобы у мальчиков и девочек в школе была такая же еда, как и дома. Я хотел создать что-нибудь, чтобы поддерживать этот баланс в питании не только в школе, но и на каникулах и в любое время года.
— Во время COVID я понял, что сейчас самое подходящее время для начала этой программы. У меня была идея, я не был готов на 100%, но примерно через год после начала пандемии мы начали. Это было очень трудное время для многих людей, поэтому я хотел, чтобы у всех этих семей, испытывающих трудности, стало на одну проблему меньше.
— И у вас есть проект, направленный на поощрение чтения среди самых маленьких.
— Третья инициатива, в которой я участвую, — это приобретение книг, которые мог бы прочитать каждый ребенок. Я начал читать книги, наверное, лет в 15−16. Мы хотим предоставить копии как можно большему числу детей. Как я уже сказал, я начал читать очень поздно, но для меня это было очень полезно и важно, поэтому я хотел подтолкнуть детей и дать им силы и энергию читать больше.
— Нечасто можно увидеть, чтобы футболисты элитного уровня так активно участвовали в подобных инициативах. По крайней мере, здесь, в Испании. Ты пытаешься подтолкнуть своих коллег к сотрудничеству?
— Конечно, я стараюсь вовлекать в подобные проекты остальных футболистов и партнеров по команде. Но, конечно, должно быть что-то, что мотивирует человека, который действительно хочет этим заниматься.
В конечном счете, цель состоит в том, чтобы охватить как можно большее количество людей, но это должно исходить от них самих. Для меня это нормально, я видел это всю свою жизнь. У моей матери, в моем окружении. Я чувствую себя комфортно в такой обстановке и ситуации, я чувствую, что я в своем положении могу помочь и должен это сделать, — сказал Рэшфорд.