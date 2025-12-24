Тринкау о «Барсе»: «Переход из “Браги” — гигантский шаг, я был не готов. Я многому научился у Месси, у меня также есть возможность играть с Роналду в сборной. У обоих мо

Ричмонд
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
5
:
Удинезе
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
4
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
0
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
4
:
Хетафе
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Эспаньол
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2

Вингер «Спортинга» Франсишку Тринкау рассказал о переходе в «Барселону» в 2020-м и об опыте игры с Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

«Сначала я не поверил, я позвонил отцу, а он не ответил. Позвонил маме, она сказала, что он работает, занимается какими-то делами. Утром я ему перезвонил, и он сказал: “Тут такая ситуация — “Барселона” хочет тебя”. В тот день я был на сборах, у меня был матч. Я подумал, что это одна из папиных шуток.

Кстати, я провел хороший матч, а после игры подошел к нему — и, на самом деле, все оказалось правдой.

Это кажется нереальным. Переход из «Браги» в «Барселону» — гигантский шаг. Честно говоря, я был к нему не готов: в «Браге» я был своим, домашним мальчишкой. Я привык, что меня почти всегда защищали, а потом оказался в месте, где ожидания были колоссальными.

Поначалу было непросто — особенно тяжело тем, кто меня любит, потому что им приходилось справляться с давлением и комментариями. Возможно, со стороны это воспринимается сложнее. Для меня же со временем это стало чем-то естественным.

«Мне удалось многому у него научиться. Также у меня есть возможность играть с Роналду в сборной. У обоих можно почерпнуть очень многое», — сказал Тринкау в подкасте Geração 90.