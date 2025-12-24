Тринкау о «Барсе»: «Переход из “Браги” — гигантский шаг, я был не готов. Я многому научился у Месси, у меня также есть возможность играть с Роналду в сборной. У обоих мо

«Сначала я не поверил, я позвонил отцу, а он не ответил. Позвонил маме, она сказала, что он работает, занимается какими-то делами. Утром я ему перезвонил, и он сказал: “Тут такая ситуация — “Барселона” хочет тебя”. В тот день я был на сборах, у меня был матч. Я подумал, что это одна из папиных шуток.
Кстати, я провел хороший матч, а после игры подошел к нему — и, на самом деле, все оказалось правдой.
Это кажется нереальным. Переход из «Браги» в «Барселону» — гигантский шаг. Честно говоря, я был к нему не готов: в «Браге» я был своим, домашним мальчишкой. Я привык, что меня почти всегда защищали, а потом оказался в месте, где ожидания были колоссальными.
Поначалу было непросто — особенно тяжело тем, кто меня любит, потому что им приходилось справляться с давлением и комментариями. Возможно, со стороны это воспринимается сложнее. Для меня же со временем это стало чем-то естественным.
«Мне удалось многому у него научиться. Также у меня есть возможность играть с Роналду в сборной. У обоих можно почерпнуть очень многое», — сказал Тринкау в подкасте Geração 90.