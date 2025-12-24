Ричмонд
Газзаев о словах Макарова об отсутствии уважения в «Динамо»: «Игрок должен на поле показывать возможности и не выносить это никуда. Это не красит футболиста»

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев прокомментировал слова полузащитника «Динамо» Дениса Макарова.

Источник: Спортс"

Футболист ранее заявил: «Для себя решил, что хочу уйти из “Динамо” при этом штабе с Гусевым во главе. Никакого респекта, ощущал это и раньше».

— Макаров заявлял перед зимней паузой, что при нынешнем тренерском штабе будет запрашивать трансфер из клуба. Что думаете по этому поводу?

— Игрок свои претензии должен показывать на футбольном поле, а не высказывать свое мнение через прессу.

Он должен на поле показывать свои возможности и не выносить это никуда. Это не красит футболиста, — сказал Валерий Газзаев.

«Динамо» оставило Гусева главным. Будет в связке с Газзаевым.