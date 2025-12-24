Газзаев о словах Макарова об отсутствии уважения в «Динамо»: «Игрок должен на поле показывать возможности и не выносить это никуда. Это не красит футболиста»

Футболист ранее заявил: «Для себя решил, что хочу уйти из “Динамо” при этом штабе с Гусевым во главе. Никакого респекта, ощущал это и раньше».
— Макаров заявлял перед зимней паузой, что при нынешнем тренерском штабе будет запрашивать трансфер из клуба. Что думаете по этому поводу?
— Игрок свои претензии должен показывать на футбольном поле, а не высказывать свое мнение через прессу.
Он должен на поле показывать свои возможности и не выносить это никуда. Это не красит футболиста, — сказал Валерий Газзаев.
«Динамо» оставило Гусева главным. Будет в связке с Газзаевым.