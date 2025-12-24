— Как восприняли то, что сотворил Сафонов в финале Межконтинентального Кубка?
— Матвей — молодец. Судя по всему, главный тренер «ПСЖ» рассчитывает на него как на второго вратаря, но проявил он себя так, что многое изменится в восприятии его не только у тренера, но и у руководства клуба.
Не считаю, что Шевалье лучше Сафонова. В такой игре отразить четыре пенальти — это очень сильно. Феноменальный результат.
Фигура Сафонова в глазах европейского и мирового футбола очень сильно выросла. Очень многое в его пользу развернулось. Он подтвердил не только свой уровень, он его поднял существенно за один матч. Многое поменял. Аплодисменты Матвею.
— Сильно он прибавил за год?
— Он дал уверенность себе и дал понимание команде, что может быть хорош на самом высоком уровне.
— У Матвея была конкуренция с Доннаруммой, но играл Матвей чаще, чем в конкуренции с Шевалье. Почему, на ваш взгляд?
— Тоже удивлен. Доннарумма-то посильнее Шевалье классом. Может быть, давали шанс Матвею — потому что его купили, надо было давать играть.
То, что было в конкуренции с Шевалье, — это вопрос к Луису Энрике. От его мнения много зависит. Но то, что сотворил Матвей в этой игре, может повлиять очень сильно.
И очень жаль, что Матвей сломал кисть. В целом же считаю, что по потенциалу Матвей сильнее Шевалье. Доннарумма мощный парень, все при нем.
Сафонов пытался создать конкуренцию, играл. То, что происходит сейчас, когда играл только Шевалье — это взгляд только Луиса Энрике, его симпатии и предвзятость, — сказал Валерий Сарычев, работающий в Южной Кореи на данный момент.