Семин об иностранных специалистах: «Некоторые руководители не очень разбираются в футболе, наверное. Когда клуб частный — ошибок меньше. Все тренеры “Краснодара” — хорошего уровня»

— В нашем футболе руководители порой отдают предпочтение тренерам, которые мало кому известны. Тот же «Спартак» кого только не назначал главным. Наших специалистов не зажимают? Ведь порой приходят иностранцы, скажем так, «третьего сорта».
— Я с вами полностью согласен. Когда в свое время «Зенит» приглашал сильных иностранных специалистов, высокого уровня — это можно понять.
У них нужно учиться, перенимать опыт. И в сборной был Фабио Капелло — большой тренер. Капелло, Дик Адвокат, Гус Хиддинк — они многое дали тем ребятам, которые работали в их штабе. Они дали им определенное понимание, что такое зарубежный футбол.
Если приглашать тренеров, то только таких. И мы должны быть в состоянии позвать таких специалистов. Пусть они приезжают, а наши с ними конкурируют.
Нужно давать больше шансов тем ребятам, которые недавно закончили играть. У них есть опыт, они получают лицензию, но их боятся к себе приглашать.
— Почему так происходит?
— Сложно сказать. Наверное, некоторые руководители наших клубов не очень разбираются в футболе. Отсюда и такой подбор.
Есть агенты, которые рекомендуют определенных людей. Агенты были, есть и будут. Но нужно иметь свою голову и не всегда соглашаться с ними, выдерживать их давление.
Много причин, почему в российских клубах появляются люди, не разбирающихся в сути игры. Сам не могу понять, почему так происходит.
Когда клуб частный — тогда меньше ошибок, потому что это деньги конкретно владельца. На мой взгляд, все тренеры, возглавлявшие «Краснодар», были хорошего уровня.
Потому что Галицкий тратил свои деньги, он боялся их потерять. Ему нужно качество. Галицкому безразлично — это россиянин или нет и какой агент привел этого тренера, — сказал Юрий Семин.