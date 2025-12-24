Ричмонд
«Динамо» не обезопасило себя от вылета из РПЛ — нужно быть внимательными. Опыт есть — никто не хочет повторения истории". Кирьяков о клубе

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков оценил утверждение Ролана Гусева в качестве главного тренера «Динамо» до конца этого сезона РПЛ.

Источник: Спортс"

Бело-голубые идут десятыми в таблице после первой половины чемпионата.

— Удивлены, что Гусев стал главным тренером динамовцев?

— И да, и нет. Все же при нем команда в конце года набрала немного очков. С этой точки зрения слегка удивлен.

Но разговоры о том, чтобы оставить Гусева, шли постоянно. Я так понимаю, руководство «Динамо» решило не рисковать.

Если бы они пригласили нового тренера, то пришлось бы покупать дорогих новичков, обновлять штаб. Посмотрим, как себя проявит Гусев.

— На что могут рассчитывать москвичи в оставшейся части сезона?

— Выкладываться нужно будет как в Кубке, так и в чемпионате.

Кубок — это шанс завоевать трофей, тут все понятно. Но о Премьер-лиге нельзя забывать. «Динамо» пока не обезопасило себя от вылета. Нужно быть предельно внимательными.

У клуба уже есть опыт вылета в Первую лигу. Никто не хочет повторения той истории, — сказал Сергей Кирьяков.

«Динамо» оставило Гусева главным. Будет в связке с Газзаевым.