«Динамо» не обезопасило себя от вылета из РПЛ — нужно быть внимательными. Опыт есть — никто не хочет повторения истории". Кирьяков о клубе

Бело-голубые идут десятыми в таблице после первой половины чемпионата.
— Удивлены, что Гусев стал главным тренером динамовцев?
— И да, и нет. Все же при нем команда в конце года набрала немного очков. С этой точки зрения слегка удивлен.
Но разговоры о том, чтобы оставить Гусева, шли постоянно. Я так понимаю, руководство «Динамо» решило не рисковать.
Если бы они пригласили нового тренера, то пришлось бы покупать дорогих новичков, обновлять штаб. Посмотрим, как себя проявит Гусев.
— На что могут рассчитывать москвичи в оставшейся части сезона?
— Выкладываться нужно будет как в Кубке, так и в чемпионате.
Кубок — это шанс завоевать трофей, тут все понятно. Но о Премьер-лиге нельзя забывать. «Динамо» пока не обезопасило себя от вылета. Нужно быть предельно внимательными.
У клуба уже есть опыт вылета в Первую лигу. Никто не хочет повторения той истории, — сказал Сергей Кирьяков.
«Динамо» оставило Гусева главным. Будет в связке с Газзаевым.