Ледяхов о Карседо: «Особо успехов от его работы не видели. Он вывел “Пафос” в группу ЛЧ, но мы понимаем, что на Кипре всего две команды в чемпионате»

Бывший футболист «Спартака» Игорь Ледяхов оценил возможное назначение Хуана Карседо на пост главного тренера команды.

Источник: Спортс"

Сообщалось, что испанский специалист является главным кандидатом на эту должность. В данный момент он возглавляет «Пафос».

«Не ожидал, что “Спартак” сейчас свяжется с Хуаном. Мы работали вместе с ним, когда Унаи Эмери был в “Спартаке”. Карседо тогда ему помогал.

Мне достаточно трудно его оценивать, как тренера. В «Спартаке» он делал все то, что Эмери ему говорил. Карседо не определял никакую работу.

Но он всегда был его правой рукой и главным помощником. Если говорить о человеческих качествах, то он хороший. У нас никогда не возникало проблем при общении. Все всегда было нормально.

Давайте не забывать, что многие тренеры начинают свой путь с работы ассистентом, а потом становятся главными. Но другой момент — Карседо работает главным тренером уже долго. Особо никаких успехов от его работы мы не видели. Лично я даже не в курсе об этом.

Он вывел «Пафос» в групповую стадию Лиги чемпионов, но мы же понимаем, что на Кипре всего две команды в чемпионате (смеется). Исходя из этого делать выводы о его работе точно не стоит. Это немного преждевременно.

Но если «Спартак» на него вышел, значит, есть потенциал, и он созрел для работы в московском клубе", — сказал Игорь Ледяхов.