Александр Мостовой: «Поиграв 20 лет на высочайшем уровне, я что, пойду за 30 тысяч мальчишек тренировать? А Абаскаль, видевший футбол по телевизору, будет возглавлять “Спартак”. Абсурд»

— Бывший тренер сборной Борис Игнатьев высказал мнение, что именитые ветераны — он назвал и вашу фамилию — вместо того, чтобы ходить по телестудиям и рассказывать, как надо правильно играть в футбол, лучше бы начали сами тренировать детей и передавать им свое мастерство. Что ответите на эту критику?