Александр Мостовой: «Поиграв 20 лет на высочайшем уровне, я что, пойду за 30 тысяч мальчишек тренировать? А Абаскаль, видевший футбол по телевизору, будет возглавлять “Спартак”. Абсурд»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой объяснил, почему не готов работать в детском футболе.

Источник: Спортс"

Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев ранее заявил: «Оторвите от каналов “экспертов”, рассказывающих, как надо играть — и отправьте их в спортшколы. Представляете, если Мостовой, Титов, Аленичев пойдут в академии».

— Бывший тренер сборной Борис Игнатьев высказал мнение, что именитые ветераны — он назвал и вашу фамилию — вместо того, чтобы ходить по телестудиям и рассказывать, как надо правильно играть в футбол, лучше бы начали сами тренировать детей и передавать им свое мастерство. Что ответите на эту критику?

— Если вы заметили, на телевидение я давно уже не хожу. Там сейчас несколько иные эксперты.

Поиграв 20 лет на высочайшем уровне, я что, пойду за 30 тысяч рублей мальчишек тренировать? А в это время какой-нибудь Гильермо Абаскаль, который футбол только по телевизору видел, будет возглавлять «Спартак». Абсурд.

Меня часто спрашивают: почему выигрывает «ПСЖ» или сборная Франции? Так посмотрите, кто у них у руля!

За редким исключением везде именитые футболисты. Хотя понятно, что на всех команд не хватит. И хотят именно в футбол, потому что это самый популярный и высокооплачиваемый вид спорта.

В гандбол и волейбол дилетанты-теоретики не стремятся, — сказал Александр Мостовой.