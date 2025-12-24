Ричмонд
«Атлетико» планирует предложить Симеоне новый контракт. Руководство считает его лучшим вариантом для клуба, тренер работает с 2011 года

«Атлетико» намерен предложить главному тренеру команды Диего Симеоне новый контракт.

Источник: Спортс"

Действующее соглашение аргентинского специалиста действует до 30 июня 2027 года.

Переговоров по этому вопросу еще не было, но спортивное руководство мадридского клуба во главе с президентом Энрике Сересо, генеральным директором Мигелем Анхелем Хиль Марином и спортивным директором Матеу Алемани считает, что Симеоне остается наилучшим вариантом для клуба в качестве тренера.

Диего возглавляет испанский клуб с декабря 2011 года. При нем команда дважды выиграла Ла Лигу.

В этом сезоне «Атлетико» идет на данный момент на третьем месте в таблице чемпионата, набрав 37 очков в 18 матчах.