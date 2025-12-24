Ричмонд
«Бавария» просит 20 млн евро за Боэ. «Кристал Пэлас» и «Галатасарай» интересуются защитником, который не играет с 1 ноября

«Бавария» хочет получить 20 миллионов евро за защитника Сашу Боэ.

Источник: Спортс"

«Бавария» по-прежнему рассматривает возможность ухода Саши Боэ уже зимой и в настоящее время требует за него до 20 миллионов евро.

Боэ отклонил множество запросов и готов перейти только в клуб с высокими перспективами. «Кристал Пэлас» проявляет интерес, но пока ничего не продвинулось, и переговоров нет.

«Галатасарай» внимательно следит за ситуацией. «Бавария» хочет как минимум аренду с обязательством выкупа", — сообщил журналист Флориан Плеттенберг.

Боэ не появляется на поле за «Баварию» с 1 ноября. В этом сезоне он сыграл 9 матчей в Бундеслиге.