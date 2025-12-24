Ричмонд
Агент Макарова: «В преддверии лимита Денис — отличная боевая единица для любого качественного клуба. Имеем право общаться с командами — интерес есть»

Алексей Бабырь, агент полузащитника «Динамо» Дениса Макарова, высказался о ситуации игрока на фоне утверждения Ролана Гусева в качестве главного тренера бело-голубых.

Источник: Спортс"

Футболист ранее заявил: «Для себя решил, что хочу уйти из “Динамо” при этом штабе с Гусевым во главе. Никакого респекта, ощущал это и раньше».

"Никакой реакции. Денис проводит время в отпуске с семьей. Набирается сил, готовится к сборам. У него действующий контракт — еще полгода.

Едет на первый сбор, а там уже время покажет, как оно будет. Все нормально.

У него остается полгода контракта. Мы имеем право общаться с другими клубами, что и делаем. Интерес есть.

Денис — хороший и качественный футболист. В преддверии лимита на легионеров, мне кажется, это отличная боевая единица для любого хорошего и качественного клуба", — сказал Алексей Бабырь.