Агент Макарова: «В преддверии лимита Денис — отличная боевая единица для любого качественного клуба. Имеем право общаться с командами — интерес есть»

Футболист ранее заявил: «Для себя решил, что хочу уйти из “Динамо” при этом штабе с Гусевым во главе. Никакого респекта, ощущал это и раньше».
"Никакой реакции. Денис проводит время в отпуске с семьей. Набирается сил, готовится к сборам. У него действующий контракт — еще полгода.
Едет на первый сбор, а там уже время покажет, как оно будет. Все нормально.
У него остается полгода контракта. Мы имеем право общаться с другими клубами, что и делаем. Интерес есть.
Денис — хороший и качественный футболист. В преддверии лимита на легионеров, мне кажется, это отличная боевая единица для любого хорошего и качественного клуба", — сказал Алексей Бабырь.