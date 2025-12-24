Мостовой о «Спартаке»: «Тренеров вроде Тедеско или Абаскаля подбирают с автобусной остановки. Станкович попал в среду, где через клуб прошло два десятка главных тренеров»

— А так ли был плох Станкович, у которого наибольший процент побед среди тренеров построманцевской эпохи?
— Конечно же, нет! И я об этом много раз говорил. Станкович — прекрасный в прошлом футболист. В Италии и Сербии — легенда!
Но попал в среду, когда через клуб прошло два десятка главных тренеров и несколько десятков их помощников. Если бы ему помогали не люди извне, а 2−3 авторитетных спартаковских ветерана, подобного бы не произошло.
Там же тренеров вроде Тедеско или Абаскаля с автобусной остановки подбирают. Станковича сначала возвысили до небес, а потом гнобить начали.
Например, на одном гала-матче ему в честь дня рождения с большой помпой вручили торт, устроили салют. А рядом сидели Романцев, Дасаев и я. Так нас, легенд клуба, даже не объявили!
А Деяна чуть ли не на карете вывезли. Я тогда сказал Ринату: «Его же через полгода уберут».
Хотя сам Станкович в этом ажиотаже абсолютно не виноват. Надо понимать, что футболисты и тренеры — такие же люди, как и остальные.
И у них те же житейские проблемы. Узнал, что год назад Деян пережил развод. А это всегда сказывается на психологическом состоянии любого человека.
Плюс «Спартак» — самая популярная в стране команда. Не успел глазом моргнуть, а про твое моргание уже все говорят. Станкович один раз завелся, второй…
А сербы — парни горячие! И пошло-поехало! Но при этом у него оказался действительно самый большой процент побед. Так что все не однозначно, — сказал Александр Мостовой.