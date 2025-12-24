Яковлев о Карседо и «Спартаке»: «Хороший специалист. Он знаком с российским футболом, достаточно неплохо наладил игру в “Пафосе”

«Только позитивные воспоминания о временах Унаи Эмери в “Спартаке”, несмотря на то, что не получилось достичь результата.
Но у тренеров была максимальная вовлеченность в процесс. Хуан — тот человек, который живет футболом, у него не бывает свободной минуты. Все время он посвящает футболу.
Хочется отметить его работу в «Пафосе». Команда достаточно успешно играет в Лиге чемпионов против команд выше классом. Он наладил там игру достаточно неплохо.
Он достаточно хорошо уже знаком с российским футболом, уже здесь был. Хороший специалист.
Было бы интересно посмотреть на него в роли главного тренера «Спартака», — сказал Павел Яковлев.