Яковлев о Карседо и «Спартаке»: «Хороший специалист. Он знаком с российским футболом, достаточно неплохо наладил игру в “Пафосе”

Бывший полузащитник «Спартака» Павел Яковлев оценил возможное назначение Хуана Карседо главным тренером команды.

Источник: Спортс"

«Только позитивные воспоминания о временах Унаи Эмери в “Спартаке”, несмотря на то, что не получилось достичь результата.

Но у тренеров была максимальная вовлеченность в процесс. Хуан — тот человек, который живет футболом, у него не бывает свободной минуты. Все время он посвящает футболу.

Хочется отметить его работу в «Пафосе». Команда достаточно успешно играет в Лиге чемпионов против команд выше классом. Он наладил там игру достаточно неплохо.

Он достаточно хорошо уже знаком с российским футболом, уже здесь был. Хороший специалист.

Было бы интересно посмотреть на него в роли главного тренера «Спартака», — сказал Павел Яковлев.