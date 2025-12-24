Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
5
:
Удинезе
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
4
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
0
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
4
:
Хетафе
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Эспаньол
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2

Лебеф о составе «Реала»: «В начале 2000-х они уже были в такой ситуации — с Бекхэмом, Зиданом и Роналдо. С одной звездой сложно выигрывать, с двумя — невозможно, с тремя&

Бывший защитник сборной Франции Франк Лебеф высказался по поводу проблем «Реала» в контексте их состава.

Источник: Спортс"

Сейчас команда тренера Хаби Алонсо идет второй в таблице Ла Лиги, набрав 42 очка в 18 матчах.

«Реал» уже был в такой ситуации в начале 2000-х, когда имел в составе Дэвида Бекхэма, Зинедин Зидан и Роналдо.

Им было трудно выигрывать трофеи, потому что с одной суперзвездой это уже сложно, с двумя — невозможно, с тремя — это просто фантастика.

Когда у тебя есть Джуд Беллингем, Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе — это сложно.

Нужно выпускать их на поле, строить команду вокруг них. Футбол так не работает. Никогда. Хаби Алонсо сейчас испытывает трудности", — сказал Франк Лебеф.