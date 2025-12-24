Лебеф о составе «Реала»: «В начале 2000-х они уже были в такой ситуации — с Бекхэмом, Зиданом и Роналдо. С одной звездой сложно выигрывать, с двумя — невозможно, с тремя&

Сейчас команда тренера Хаби Алонсо идет второй в таблице Ла Лиги, набрав 42 очка в 18 матчах.
«Реал» уже был в такой ситуации в начале 2000-х, когда имел в составе Дэвида Бекхэма, Зинедин Зидан и Роналдо.
Им было трудно выигрывать трофеи, потому что с одной суперзвездой это уже сложно, с двумя — невозможно, с тремя — это просто фантастика.
Когда у тебя есть Джуд Беллингем, Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе — это сложно.
Нужно выпускать их на поле, строить команду вокруг них. Футбол так не работает. Никогда. Хаби Алонсо сейчас испытывает трудности", — сказал Франк Лебеф.