Юрий Семин: «Наши футболисты не на должном уровне конкурируют, работают за хлебушек. Не надо делать ничего искусственного. Что такое спорт? Играет лучший: таджик, киргиз или бразилец»

— Возможно ли в нашем футболе побеждать, имея в составе большое количество россиян?
— А что вы хотите — искусственно давать место в составе россиянам? Я вижу так: ничего искусственного делать не надо. Ни в коем случае.
Что такое спорт? Здесь играет лучший, вне зависимости от национальности: таджик он, киргиз или бразилец. Можно уменьшить число легионеров в заявке с 13 до десяти, восьми.
Тренер должен по тренировкам выбирать, кому выходить на поле. Вот в «Краснодаре» будет лучше Никита Кривцов — он получит шанс.
Сейчас должно быть на поле минимум пять россиян, а если их нет в команде, а есть восемь сильных иностранцев? Согласен, из заявки можно исключить нескольких легионеров, но в стартовом составе обязаны быть лучшие.
Возьмите Арсена Захаряна. В чемпионате Испании нет никакого лимита — там играет тот, кто того достоин.
И Арсен должен каждый день вырывать место в составе, на каждой тренировке. Он обязан готовиться к занятиям. Я не говорю, что Захарян этого не делает, но ему надо выдерживать это напряжение. Отсюда и рост происходит.
На мой взгляд, наши футболисты не на должном уровне конкурируют, работают за свой хлебушек, — сказал Юрий Семин.