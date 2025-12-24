Ричмонд
Александр Мостовой: «Личные интересы и заработок — на первом месте в “Спартаке”. Нет футбольных людей. Я ни дня не поработал, хотя один из лучших в СССР и известный всей Европе&raqu

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой оценил выступление команды в первой половине сезона Мир РПЛ.

Источник: Спортс"

В ноябре 2025 года «Спартак» объявил об отставке Деяна Станковича с поста главного тренера. Сербский специалист работал в клубе с лета 2024 года. Исполняющим обязанности главного тренера назначили Вадима Романова. После 18 туров Мир РПЛ «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице с 29 очками.

— Как оцениваете выступление родного «Спартака» в этом сезоне?

— По своему составу «Спартак» должен быть в тройке призеров. Как и должен был там находиться в прошлом чемпионате.

С такими игроками, бюджетом и армией болельщиков красно-белые просто обязаны бороться за золото.

Думаю, после зимней паузы «Спартак» обязательно прибавит и поднимется. Всегда говорил, что на первом месте должен стоять футбол, а не суета вокруг игры.

Но в «Спартаке» на первом месте личные интересы и заработок. Постоянная текучка кадров: пришел, заработал, убежал. Нет там футбольных людей. Их у нас допускают к большим клубам только в редких случаях.

Футбол — это огромный бизнес, большие деньги, которые можно очень быстро заработать. Поэтому попадают в такие клубы с помощью дружеских или родственных связей.

Я, известный всей Европе, и один из лучших в Союзе, игрок, 25 лет как закончил играть, и до сих пор ни дня ни в одной команде не поработал, — сказал Александр Мостовой.