Ванья Дркушич: «Люди думают, что жизнь футболиста очень легкая. Но она сложная: не проводишь много времени с семьей, не бываешь у себя в стране. Одиночество — проблема»

— Что является главной проблемой, с которой сталкиваются большинство спортсменов сегодня?
— Все люди, которые смотрят на нас, футболистов, думают, что жизнь футболиста очень легкая.
Но от этого есть привилегия: ты работаешь там, где получаешь удовольствие и за это получаешь деньги.
Но наша жизнь тоже очень сложная: ты не проводишь много времени со своей семьей, не бываешь по два месяца у себя в стране.
Так что момент «одиночества» — это самая большая проблема для всех спортсменов, — сказал Ванья Дркушич.