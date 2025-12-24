Ричмонд
Ванья Дркушич: «Люди думают, что жизнь футболиста очень легкая. Но она сложная: не проводишь много времени с семьей, не бываешь у себя в стране. Одиночество — проблема»

Защитник «Зенита» Ванья Дркушич поделился мыслями о проблемах, через которые проходят футболисты.

Источник: Спортс"

— Что является главной проблемой, с которой сталкиваются большинство спортсменов сегодня?

— Все люди, которые смотрят на нас, футболистов, думают, что жизнь футболиста очень легкая.

Но от этого есть привилегия: ты работаешь там, где получаешь удовольствие и за это получаешь деньги.

Но наша жизнь тоже очень сложная: ты не проводишь много времени со своей семьей, не бываешь по два месяца у себя в стране.

Так что момент «одиночества» — это самая большая проблема для всех спортсменов, — сказал Ванья Дркушич.