Президент «Фенербахче» сдал положительный тест на наркотики, выяснили СМИ

TRT Haber: президент «Фенербахче» Саран сдал положительный тест на наркотики.

Источник: Соцсети

СТАМБУЛ, 24 дек — РИА Новости. Результаты теста на наркотики президента турецкого футбольного клуба «Фенербахче» Садеттина Сарана оказались положительными, сообщил в среду телеканал TRT Haber.

Саран был вызван на допрос сразу после того, как вернулся из заграничной поездки.

«Результаты сданного президентом “Фенербахче” Садеттином Сараном теста на наркотики оказались положительными», — сообщило агентство. Следы наркотиков обнаружены в волосах, отметил канал, в крови их нет. Отчет направлен прокуратуре Стамбула.

На прошлой неделе суд арестовал главного редактора турецкого телеканала Habertürk и популярного телеведущего Мехмета Акифа Эрсоя в рамках расследования дела о торговле наркотиками, тест на наркотики оказался положительным, но Эрсой отрицает вину.

Подобные операции в Турции проводятся с октября: тогда в рамках начатого расследования были задержаны несколько актеров и инфлюенсеров, следы наркотических средств были обнаружены в крови и волосах нескольких из них. При этом у некоторых задержанных выявили следы наркотических веществ, содержащихся в лекарствах, которые можно приобрести в аптеках по рецепту.