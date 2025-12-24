Ричмонд
Самедов об Овечкине: «В футбол он играть умеет! И увлекается им, и болеет. В спорте он один из лучших за всю историю. По жизни он веселый человек, не обделен юмором»

Бывший футболист сборной России Александр Самедов высказался о том, что хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин увлекается футболом.

Источник: Спортс

"Мы не раз о говорили о том, чтобы сыграть вместе, но до игры не дошло. Речь шла только о футболе, потому что мне на льду делать нечего. А хоккеисты неплохо играют в футбол.

Когда я увидел Александра на поле в майке «Динамо», снова коснулись этой темы. Но нам не удалось воплотить это в жизнь.

В футбол он играть умеет! И увлекается им, и болеет. В спорте он один из лучших за всю историю. По жизни он веселый человек, который не обделен юмором. С ним всегда весело. Мне сложно сказать, что получается хуже всего у него", — отметил Самедов.

