Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
26.12
Манчестер Юнайтед
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.53
X
3.69
П2
2.72
Футбол. Италия
27.12
Парма
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.18
П2
2.30
Футбол. Англия
27.12
Ноттингем Форест
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
5.20
X
4.40
П2
1.64
Футбол. Италия
27.12
Лечче
:
Комо
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.51
П2
1.85
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Эспаньол
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2

Мюллер о Месси: «Лучший. Он уникален, незаменим. Лео сочетает футбол, ориентированный на результат, с эстетикой. Он может делать практически все — даже бьет головой!»

Полузащитник «Ванкувер Уайткэпс» Томас Мюллер ответил на вопрос о взаимоотношениях с Лионелем Месси.

Источник: Sports.Ru

В декабре «Интер Майами», за который выступает Месси, стал обладателем трофея МЛС, победив в финале команду Мюллера со счетом 3:1.

— Насколько хорошо вы с Месси знаете друг друга после двух десятилетий игры на вершине мирового футбола? Вы разговариваете по телефону, ходите куда-нибудь выпить в Америке? Или просто пожимаете друг другу руки?

— Мы не очень хорошо знаем друг друга. У нас приятельские отношения, между нами не было ничего личного, что перерастало бы в серьезное соперничество.

Я был частью команд, которые играли против команд, для которых Месси был намного значимее, чем я для своих. Но мне удалось несколько раз досадить ему! Потому что я был причастен к некоторым триумфам, когда на победу претендовал он.

— Это, безусловно, правда.

— Давайте просто скажем, что между нами существует взаимное уважение. С моей точки зрения, это само собой разумеется. Он уникален, незаменим и, на мой взгляд, лучший!

Месси сочетает статистику и футбол, ориентированный на результат, с эстетикой. Таким больше никто не может похвастаться. Месси может делать практически все. Он даже бьет головой!

— Несмотря на то, что он такой маленький.

— СМИ раздули всю игру [в финале МЛС] до предела, превратив ее в матч Месси против Мюллера. Для меня все сводилось к Кубку МЛС. Я даже не знаю, сколько внимания он уделял [встрече со мной], — сказал Мюллер.