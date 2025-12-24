Дель Боске о ЧМ-2026: «Испания снова может стать чемпионом, нужно отнестись без хвастовства и с осторожностью. ФИФА делает футбол более инклюзивным, увеличив число участников»

Без излишней скромности могу сказать, что мы действительно чувствовали, что можем стать чемпионами мира. Когда мы проиграли Швейцарии, я сказал игрокам в шутку, что если выиграем следующие шесть матчей, станем чемпионами мира. Это была наша надежда. Мы чувствовали, что можем победить. В те годы это казалось недостижимым.