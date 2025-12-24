Ричмонд
Футбол. Англия
26.12
Манчестер Юнайтед
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.53
X
3.69
П2
2.72
Футбол. Италия
27.12
Парма
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.18
П2
2.30
Футбол. Англия
27.12
Ноттингем Форест
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
5.20
X
4.40
П2
1.64
Футбол. Италия
27.12
Лечче
:
Комо
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.51
П2
1.85
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Эспаньол
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2

Дель Боске о ЧМ-2026: «Испания снова может стать чемпионом, нужно отнестись без хвастовства и с осторожностью. ФИФА делает футбол более инклюзивным, увеличив число участников»

Висенте Дель Боске считает, что сборная Испании на предстоящем чемпионате мира может повторить успех команды 2010 года.

Источник: Спортс"

"Это было очень приятное время. Мы сыграли 114 матчей, и за все это время только один игрок был удален. У нас всегда была отличная атмосфера. Мы извлекали максимальную пользу.

Без излишней скромности могу сказать, что мы действительно чувствовали, что можем стать чемпионами мира. Когда мы проиграли Швейцарии, я сказал игрокам в шутку, что если выиграем следующие шесть матчей, станем чемпионами мира. Это была наша надежда. Мы чувствовали, что можем победить. В те годы это казалось недостижимым.

Сейчас в преддверии чемпионата мира, у нас есть цель вновь стать чемпионами мира. Нужно подойди к этому без хвастовства и с осторожностью. У нас есть надежда стать чемпионами, у нас есть команда, способная на это.

Первый этап турнира несколько обесценивается из-за большего числа команд, но это также хорошо, что ФИФА делает футбол более инклюзивным. Нужно относиться с уважением ко всем соперникам. Игроки знают, что должны отдать все на поле", — сказал бывший главный тренер сборной Испании.