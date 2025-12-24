Дель Боске о ЧМ-2026: «Испания снова может стать чемпионом, нужно отнестись без хвастовства и с осторожностью. ФИФА делает футбол более инклюзивным, увеличив число участников»

"Это было очень приятное время. Мы сыграли 114 матчей, и за все это время только один игрок был удален. У нас всегда была отличная атмосфера. Мы извлекали максимальную пользу.
Без излишней скромности могу сказать, что мы действительно чувствовали, что можем стать чемпионами мира. Когда мы проиграли Швейцарии, я сказал игрокам в шутку, что если выиграем следующие шесть матчей, станем чемпионами мира. Это была наша надежда. Мы чувствовали, что можем победить. В те годы это казалось недостижимым.
Сейчас в преддверии чемпионата мира, у нас есть цель вновь стать чемпионами мира. Нужно подойди к этому без хвастовства и с осторожностью. У нас есть надежда стать чемпионами, у нас есть команда, способная на это.
Первый этап турнира несколько обесценивается из-за большего числа команд, но это также хорошо, что ФИФА делает футбол более инклюзивным. Нужно относиться с уважением ко всем соперникам. Игроки знают, что должны отдать все на поле", — сказал бывший главный тренер сборной Испании.