Де Лаурентис о календаре: «Футбол разрушают большим количеством матчей. Руководители не уважают клубы и игроков. Нужно изменить трудовые отношения, регулировать власть агентов»

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис раскритиковал современных футбольных руководителей.

Источник: Спортс"

"Те, кто управляет футболом с институциональной точки зрения, на мой взгляд, до сих пор не поняли сути. Они слишком привязаны к своим местам, слишком озабочены переизбранием, и не замечают, что разрушают игру слишком большим количеством матчей.

Если вы испортите меню ужина, переусердствовав, есть риск, что людей ждет кошмарная ночь! Наши же кошмары связаны с травмами: слишком много матчей, и никакого уважения к клубам и игрокам.

К сожалению, игроки — это наемные работники, трудовые отношения должны измениться. Они должны быть самозанятыми, быть как компании. Власть агентов нужно регулировать, футбол живет ради болельщиков. Им нужно это понять", — заявил Де Лаурентис.