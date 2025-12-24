Пономарев о Дивееве: «Пусть идет болтаться в “Зенит” и потеряется там совсем. Игорь — ненастоящий защитник: у него нет хорошей стартовой скорости, он не умеет отбирать мячи внизу»

«Переход Дивеева в “Зенит” — это не очень хорошо для армейского футбола. Для петербуржцев это тоже не самый удачный трансфер, потому что Дивеев — ненастоящий защитник. Почему? У него нет хорошей стартовой скорости и отбирать мячи внизу он не умеет. На втором этаже он играет отлично: может снять напряжение при верховых мячах и забить важный гол на стандартах. Мы это неоднократно видели.