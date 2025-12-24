Ричмонд
Пономарев о Дивееве: «Пусть идет болтаться в “Зенит” и потеряется там совсем. Игорь — ненастоящий защитник: у него нет хорошей стартовой скорости, он не умеет отбирать мячи внизу»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал информацию о возможном переходе Игоря Дивеева в «Зенит».

Источник: Sports

Ранее сообщалось, что ЦСКА и «Зенит» согласовали обмен Игоря Дивеева на Лусиано Гонду.

«Переход Дивеева в “Зенит” — это не очень хорошо для армейского футбола. Для петербуржцев это тоже не самый удачный трансфер, потому что Дивеев — ненастоящий защитник. Почему? У него нет хорошей стартовой скорости и отбирать мячи внизу он не умеет. На втором этаже он играет отлично: может снять напряжение при верховых мячах и забить важный гол на стандартах. Мы это неоднократно видели.

Но в любом случае «Зениту» нужен более вариативный игрок в оборону. Если Дивеев хочет уйти, то ради бога. У нас и так есть хорошие защитники. Тот же Лукин достаточно убедительно себя проявляет.

Пусть Дивеев идет болтаться в «Зенит» и потеряется там совсем. Он просто не прав, если соглашается на такое дело. Мы уже слышали истории про его зарплату в ЦСКА. Пускай уходит… В Питере он будет больше получать. Но помяните мое слово, переход в «Зенит» не пойдет ему на пользу.

По итогам этого обмена ЦСКА будет в более выигрышном положении. Нам очень нужен хороший нападающий. Гонду для этого подходит. Вместе с Глебовым это будет хорошее сочетание", — сказал Пономарев.