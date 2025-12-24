Черчесов о Казахстане: «Игроки должны стремиться в более конкурентную лигу. Австрийцы, словенцы, грузины играют за границей. Хотя у России на ЧМ-2018 такими были только Габулов и Черышев»

"Конечно же, футболисты из Казахстана должны стремиться к тому, чтобы играть в более конкурентной лиге. У футболистов в сильнейших лигах Европы — средний уровень готовности выше. Посмотрите на сборную Австрии, Словении и Грузии. Практически весь состав играет за границей.
Тем не менее, на чемпионате мира 2018 года в сборной России только два футболиста играли за рубежом. Это Габулов и Черышев. Выступили так, как надо, хотя все остальные выступали в чемпионате России. В мое время я и мои одноклубники по сборной играли в сильнейших чемпионатах. К сожалению, это не дало нам возможности стать чемпионом мира или Европы.
Отъезд футболистов, с одной стороны, хорошая тенденция, но с другой, сборную нужно правильно настраивать и не смотреть, где играет футболист — в Европе или в Казахстане", — заявил Черчесов.