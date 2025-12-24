Ричмонд
Жирков с дочерью посетили резиденцию спортивного Деда Мороза в Тамбовской области. Экс-защитнику вручили медаль «За добрые дела» за развитие спорта в родном крае

Бывший защитник сборной России Юрий Жирков посетил резиденцию спортивного Деда Мороза [Вячеслава Кадомского] в Тамбовской области.

Источник: Спортс"

Это не первый визит Жиркова на малую родину в поселок Сосновка, ранее экс-футболист приезжал в резиденцию в декабре 2023 года. На этот раз компанию спортсмену составила его дочь Милана.

Для семьи Жиркова была организована экскурсия по музею под открытым небо. Они ознакомились с экспозицией, включающей плакаты с изображением звезд футбола, почетные кубки, мячи с автографами игроков.

Юрий получил от спортивного Деда Мороза памятную медаль «За добрые дела» и удостоверение к ней.

Отмечается, что бывший игрок был награжден за системную работу и постоянное внимание к развитию спорта в родном крае.