Жирков с дочерью посетили резиденцию спортивного Деда Мороза в Тамбовской области. Экс-защитнику вручили медаль «За добрые дела» за развитие спорта в родном крае

Это не первый визит Жиркова на малую родину в поселок Сосновка, ранее экс-футболист приезжал в резиденцию в декабре 2023 года. На этот раз компанию спортсмену составила его дочь Милана.
Для семьи Жиркова была организована экскурсия по музею под открытым небо. Они ознакомились с экспозицией, включающей плакаты с изображением звезд футбола, почетные кубки, мячи с автографами игроков.
Юрий получил от спортивного Деда Мороза памятную медаль «За добрые дела» и удостоверение к ней.
Отмечается, что бывший игрок был награжден за системную работу и постоянное внимание к развитию спорта в родном крае.