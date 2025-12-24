Ричмонд
«Эспаньол» перед игрой с «Барсой» установит сетку на фанатской трибуне, чтобы избежать бросания предметов в Жоана Гарсию. Вратарь покинул команду летом

«Эспаньол» озаботился о мерах безопасности перед домашним матчем с «Барселоной» 3 января.

Как передает Marca, на одном из секторов стадиона будет установлена сетка, чтобы предотвратить возможное бросание предметов на поле, и конкретно во вратаря сине-гранатовых Жоана Гарсию. Воспитанник «Эспаньола» перебрался к принципиальным соперникам летом за 25 млн евро.

По словам источника, «Эспаньол» не хочет, чтобы возвращение Гарсии на «Корнелья-Эль Прат» спровоцировало инциденты, которые могут негативно повлиять на команду и поставить под угрозу успешный ход сезона. На данный момент «попугаи» идут на 5-й строчке в таблице Ла Лиги.