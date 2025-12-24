Арустамян о словах Станковича про судейство в РПЛ: «Взрослый мужик, главный тренер, не имеет права говорить “меня спровоцировали”. Его поведение было проблемой для “Спартака”

— Знаю, что он все равно, уже начиная с лета, думал об отъезде. И понятно, он, не могу сказать… Вот это все: его поведение эмоциональное, все эти выкрики, скандалы — это не то, что команду сплачивало, помогало. Это была проблема для «Спартака».