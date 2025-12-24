Арустамян о словах Станковича про судейство в РПЛ: «Взрослый мужик, главный тренер, не имеет права говорить “меня спровоцировали”. Его поведение было проблемой для “Спартака”

Напомним, сербский специалист, возглавивший на этой неделе «Црвену Звезду», заявил: «В РПЛ я нервничал из-за судей — не люблю несправедливость. Я стал более опытным, подготовленным и спокойным».
— Знаю, что он все равно, уже начиная с лета, думал об отъезде. И понятно, он, не могу сказать… Вот это все: его поведение эмоциональное, все эти выкрики, скандалы — это не то, что команду сплачивало, помогало. Это была проблема для «Спартака».
И все понимают, что это не тот путь. Поэтому не согласен, что была поставлена игра, что они двигались правильно. Это все неправда. Мое мнение.
Вот сейчас атмосфера в «Спартаке» успокоилась после ухода Станковича. И это очень важно для команды. Поэтому не согласен, что это ошибка. Это было адекватное решение, которое ждали болельщики «Спартака». И команда ждала, поэтому я в этом не вижу никакой проблемы.
— А ты знаешь причину такого поведения, которую озвучил Станкович? — спросил Александр Бубнов.
— Кого он там обвинил, кроме себя?
— Он сказал: «Я так вел себя из-за судей, они меня спровоцировали». И судьи действительно его провоцировали своими решениями!
— Взрослый мужик, тренер, главный тренер команды, не имеет права говорить «меня спровоцировали», — сказал Арустамян.