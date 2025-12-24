Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
26.12
Манчестер Юнайтед
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.53
X
3.69
П2
2.72
Футбол. Италия
27.12
Парма
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.18
П2
2.30
Футбол. Англия
27.12
Ноттингем Форест
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
5.20
X
4.40
П2
1.64
Футбол. Италия
27.12
Лечче
:
Комо
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.51
П2
1.85
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Эспаньол
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2

Арустамян о словах Станковича про судейство в РПЛ: «Взрослый мужик, главный тренер, не имеет права говорить “меня спровоцировали”. Его поведение было проблемой для “Спартака”

Журналист Нобель Арустамян отреагировал на слова бывшего главного тренера «Спартака» Деяна Станковича о судействе в России.

Напомним, сербский специалист, возглавивший на этой неделе «Црвену Звезду», заявил: «В РПЛ я нервничал из-за судей — не люблю несправедливость. Я стал более опытным, подготовленным и спокойным».

— Знаю, что он все равно, уже начиная с лета, думал об отъезде. И понятно, он, не могу сказать… Вот это все: его поведение эмоциональное, все эти выкрики, скандалы — это не то, что команду сплачивало, помогало. Это была проблема для «Спартака».

И все понимают, что это не тот путь. Поэтому не согласен, что была поставлена игра, что они двигались правильно. Это все неправда. Мое мнение.

Вот сейчас атмосфера в «Спартаке» успокоилась после ухода Станковича. И это очень важно для команды. Поэтому не согласен, что это ошибка. Это было адекватное решение, которое ждали болельщики «Спартака». И команда ждала, поэтому я в этом не вижу никакой проблемы.

— А ты знаешь причину такого поведения, которую озвучил Станкович? — спросил Александр Бубнов.

— Кого он там обвинил, кроме себя?

— Он сказал: «Я так вел себя из-за судей, они меня спровоцировали». И судьи действительно его провоцировали своими решениями!

— Взрослый мужик, тренер, главный тренер команды, не имеет права говорить «меня спровоцировали», — сказал Арустамян.