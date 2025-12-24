Ричмонд
Ташуев о «Енисее»: «У меня все команды играют в доминантный футбол — на владении. Сборы пройдут интенсивно, у меня всегда высокоинтенсивная подготовка»

Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев рассказал, в какой футбол будет играть красноярская команда под его руководством.

Источник: Спортс"

66-летний специалист ранее подписал контракт с клубом на 1,5 года.

"У меня все команды играют в доминантный футбол — на владении. Примерно та философия, что была у меня раньше… Команда знакомая, понятно, что много работает. Сборы пройдут интенсивно, у меня всегда высокоинтенсивная подготовка. Думаю всегда о хорошем, о позитивных моментах.

Надо понимать, что ответственность за результат есть всегда. Нужна концентрация всего клуба — тренеров, футболистов — чтобы обезопасить себя от вылета и стараться подниматься выше", — заявил Ташуев.

По ходу тренерской карьеры Ташуев также возглавлял «Краснодар», «Анжи», «Кубань», «Ахмат» и «Факел».