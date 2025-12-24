Ричмонд
Бубнов о словах Дасаева про Сафонова: «Ринатик, ты-то вообще нулевой в пенальти, помню только со “Спартой”. Никто 4 подряд в финале Межконтинентального кубка не отбивал!»

Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов отреагировал на высказывание Рината Дасаева о Матвее Сафонове.

Источник: Спортс"

Российский вратарь «ПСЖ» сделал 4 сэйва в серии пенальти с «Фламенго» в финале (1:1, пен. 2:1) Межконтинентального кубка.

Лучший вратаря мира 1988 года Дасаев после этого заявил: «У нас люди тоже пенальти отбивали, и никто так не писал! Вы с ним носитесь как с торбой. Он у нас что, один такой великий?».

"Ужас. Я увидел эту информацию утром, когда жена мне завтрак готовила. Я поперхнулся, я есть потом не стал.

Ринатик, никто четыре подряд в финале Межконтинентального кубка не отбивал! Плюс там еще травма руки была. Там не перелом, там трещина была в хучшем случае. Ты-то вообще нулевой в пенальти.

Я помню, что ты со «Спартой» отбил пенальти, больше не помню, когда ты пенальти отбивал. Тем более по два«, — сказал Бубнов в выпуске на ютуб-канале “Коммент. Шоу”.

