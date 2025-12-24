Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
26.12
Манчестер Юнайтед
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.53
X
3.69
П2
2.72
Футбол. Италия
27.12
Парма
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.50
X
3.18
П2
2.30
Футбол. Англия
27.12
Ноттингем Форест
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
5.40
X
4.50
П2
1.60
Футбол. Италия
27.12
Лечче
:
Комо
Все коэффициенты
П1
4.80
X
3.51
П2
1.85
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
1
:
Эспаньол
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2

Охрана запретила 2Drots покидать манеж после съемок челленджа с наказаниями и пригрозила вызовом полиции. Одним из наказаний было принятие виагры

Участники медиафутбольный команды 2Drots не смогли сразу покинуть манеж после съемок челленджей с наказаниями.

Источник: Спортс"

На выходе из манежа охрана остановила представителей 2D и сказала, что у руководства комплекса есть к ним вопросы.

"Или мы спокойно 5−7 минут постоим, или мы привлекаем полицию. Полицейские вас по-любому остановят, вы это прекрасно знаете.

Нам нужны только трое из вас для того, чтобы пообщаться", — заявил один из охранников.

В числе наказаний было: удалить волосы с помощью восковой полоски, надеть мешок угля на голову, принять виагру и другие.

Известно, что в съемках участвовал отстраненный от участия в Медиалиге экс-игрок 2Drots Крап. Однако, скорее всего, он не имеет прямого отношения к инциденту.

Спустя какое-то время президент 2Drots Женя написал, что с ними «все хорошо».